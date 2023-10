Warum der Heimatverein Krumbach eine Linde für St. Ulrich in Hürben spendet

Im Ulrichsjahr stiftet der Heimatverein Krumbach eine Linde. Sie wurde an der Hürbener Kirche gepflanzt.

Ulrichsjahr - ein bedeutendes Jahr heuer und auch nächstes Jahr noch, nicht nur für Augsburg mit seiner St. Ulrich Basilika, sondern auch für Krumbach mit seinem bescheidenen „Hürbener Kirchle“. Auch diese Kirche ist, wie so viele Kirchen und Kapellen im deutschsprachigen Raum, dem Heiligen Ulrich geweiht und die Hürbener sind auch heute noch sehr stolz auf sie. Nicht nur wegen ihres hohen Alters von nahezu 600 Jahren, sondern vor allem wegen ihrer anmutigen Schlichtheit im Inneren, was vornehmlich von einheimischen Künstlern gestaltet worden sein dürfte. Wieviel Ehen wurden wohl schon in ihren Mauern geschlossen? Wieviel Hürbener Kinder hier wohl schon getauft, bevor die Maria- Hilf-Kirche gebaut wurde und das „Kirchle“ ein wenig ins Abseits geriet. Gottesdienste finden in der Regel hier nur mehr einmal die Woche, jeweils am Mittwoch statt, aber das auch nur im Sommer, und natürlich zum „Ulrichsfest“ am 4. Juli. Da gibt es vor der Kirche eine feierliche Messe mit dem Musikverein Krumbach zu Ehren des Hl. Ulrich, bevor anschließend im Gasthof Munding zünftig weitergefeiert wird.

2023/24, das „Ulrichsjahr: Mächtig haben sie sich angestrengt, Pfarrer Schneider und die Pfarrgemeinde zur würdigen Feier dieses Gedächtnisjahres zu Ehren des Hürbener Kirchenpatrons und bedeutenden Bischofs von Augsburg, des Hl. Ulrich, den Sieger, zusammen mit Kaiser Otto dem Großen in der Ungarnschlacht auf dem Lechfeld 955.

Begonnen wurden die Feierlichkeiten im Ulrichsjahr 1923/24 am „Hürbener Kirchle“ am Ulrichsfest im Juli dieses Jahres, diesmal jedoch mit einem Pontifikalamt im Freien vor der Kirche mit Diözesanbischof Dr. Bertram Meier anlässlich des 1100. Jahrestages der Bischofweihe des Hl. Ulrich und seines 1050. Todestages, traditionell begleitet vom Musikverein Krumbach. Zahlreiche weitere Veranstaltungen, wie Kirchenführungen, Konzerte, Vorträge, eine Wallfahrt nach Augsburg etc. wurden initiiert und hatten reichlich Zulauf. Vorläufig beendet wurde der Veranstaltungsreigen, der 2024 fortgeführt werden soll, mit einem Gottesdien in St. Ulrich zu Kirchweih Ende Oktober und der Pflanzung einer stattlichen Linde im Anschluss an die Messe zum Gedächtnis des Hl. Ulrich im Ulrichsjahr. Den kirchlichen Segen erhielt die Linde von Pfarrer Sebastian Nößner. Gestiftet hatte die Linde der Heimatverein Krumbach, die nun „Ulrichs-Linde“ genannt werden und wachsen und gedeihen soll.

Einblick in die Historie der Kirche

Nicht vergessen werden bei den ganzen Initiativen um St. Ulrich dürfen aber auch die bereits im Vorfeld der Feierlichkeiten zum Ulrichsjahr erbrachten Mühen eines Gremiums von Historikern samt ihren Helfern zur Ergründung von Herkunft und Entstehung des „Hürbener Kirchles“. Das Ergebnis der Südfassade kann sich sehen lassen. Die abgeschlagene Putzwand wird aber nicht dauerhaft so bleiben. Soll sie doch den Besuchern für eine begrenzte Zeit die Möglichkeit zum tieferen Einblick in die Bauhistorie der Kirche bieten.

