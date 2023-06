Krumbach

vor 30 Min.

Besondere Tradition: Bischof feiert das Ulrichsfest in Krumbach

Plus In Krumbach ist am kommenden Sonntag Augsburgs Bischof Bertram Meier zu Gast. Welche Höhepunkte es im Ulrich-Jahr geben wird und warum seine Botschaft so aktuell ist.

Von Peter Bauer

Mächtige, kantige Blöcke, dazwischen regelrecht hineingequetscht wirkend kleine runde Steine, die Farben, eine Art rot-bunte Durcheinanderwelt. Beim Blick auf die freigelegte Mauer der Krumbacher Kirche St. Ulrich ahnt man, dass diese Mauer eine viele Jahrhunderte zurückreichende Geschichte erzählen könnte. Es ist auch die Geschichte des heiligen Ulrich. Vor 1100 Jahren wurde er zum Bischof von Augsburg geweiht. Das ist lange her. Aber die Pfarrei Maria Hilf ist sich sicher, dass sein Leben für etwas steht, das bis heute für die Menschen aktuell ist. Dies möchten sie im Ulrich-Jubiläumsjahr und darüber hinaus mit einem umfassenden Programm würdigen. Am Sonntag, 2. Juli, ist Augsburgs Bischof Bertram Meier zu Gast. An der Kirche möchte er ab 9.30 Uhr unter freiem Himmel ein Pontifikalamt zelebrieren.

Ulrich – das sei auch ein Leben mit persönlichen Brüchen, erklärt Diakon Professor Rupert Scheule im Gespräch mit unserer Redaktion. Ulrich stand den Mächtigen seiner Zeit wie König Otto I. ganz nah, gemeinsam mit ihm verteidigte der 955 die Stadt Augsburg gegen die Angriffe der Ungarn. Doch er hatte auch ein Herz für die vielen Armen dieser mittelalterlich-versunkenen Zeit. Mit dem Ochsenkarren begab er sich ins Allgäu, um dort Menschen zu firmen. Ulrich, wohl 890 in Augsburg oder Wittislingen (heute Kreis Dillingen) geboren, seit 923 Bischof, starb am 4. Juli 973 in Augsburg. Dies ist der Tag des Ulrichsfests, das auch in Krumbach-Hürben seit Jahrhunderten in einer besonderen Tradition gefeiert wird.

