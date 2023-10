Krumbach

vor 17 Min.

Warum die Firma Lingl trotz positiver Zahlen vorläufig insolvent ist

Plus Die Aufträge reichen bis weit ins Jahr 2024, und dennoch muss Lingl in Krumbach einen vorläufigen Insolvenzantrag stellen. Das ist zu den Hintergründen bekannt.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

"Die Krumbacher Firma Lingl ist finanziell in sicheren Gewässern", lautete die Überschrift eines Artikels, der vor etwas mehr als einem Jahr in den Mittelschwäbischen Nachrichten und der Günzburger Zeitung erschienen ist. Hubert Schug, Chef (CEO) der oberpfälzischen Schug-Gruppe, die Lingl nach der Insolvenz 2020 übernommen hat, sprach damals von "langfristiger Entwicklung und Wachstum“ in Krumbach. Jetzt ist bekannt: Lingl Anlagenbau musste in dieser Woche erneut einen Insolvenzantrag stellen. Doch das hat nichts mit der Auftragslage in Krumbach zu tun. Die Lage ist verzwickt.

Joachim Eibel ist Geschäftsführer von Lingl in Krumbach. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt er, dass es in der Firma gut gelaufen sei: Das Unternehmen "konnte nach dem Neustart im Jahr 2021 eine sehr positive Entwicklung nehmen und hat sich bei Kunden und Lieferanten wieder sehr gut positionieren können." Dennoch hätte die Geschäftsleitung am Mittwoch, 4. Oktober, einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Neu-Ulm stellen müssen. Der Auslöser ist die Insolvenz der Schwesterfirma Lippert aus Pressath (Oberpfalz). Lippert, Lingl und die Firma Trafö Lagersysteme gehören zur Schug-Gruppe. Mit der Investition in zwei historische, bekannte deutsche Unternehmen baute die Unternehmerfamilie Schug ihr Standbein in der Keramikmaschinenindustrie aus: Eben durch Lippert (spezialisiert auf Maschinen für die Herstellung von Sanitärkeramik), erworben im Jahr 2017, und Lingl, übernommen im Frühjahr 2021. Zuletzt waren bei Lippert rund 400 Mitarbeitende beschäftigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen