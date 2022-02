Warum die Planung des Krumbacher Sportzentrums schwierig ist

Plus Dass ein neues Krumbacher Sportzentrum kommt, steht schon seit vergangenem Sommer fest. Die Planung geht derzeit nicht voran, das liegt an unklaren Auflagen.

Die Mehrheit der Krumbacherinnen und Krumbacher stimmte beim Bürgerentscheid im vergangenen Jahr für einen Ersatzneubau des Sportzentrums, 62,9 Prozent waren für den Neubau, der 2026 fertig sein soll. Das war im Juli, danach gab es keine größeren Fortschritte mehr. Die Planungen und Gespräche gehen laut Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer weiter, aber ein wichtiger Schritt kann noch nicht gemacht werden.