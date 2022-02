Warum die Sanierung des jüdischen Friedhofs Krumbach so wichtig ist

Plus Das Tahara-Haus auf dem jüdischen Friedhof im Krumbacher Stadtteil Hürben soll saniert werden. Das ist dringend nötig, sagt Planer Konrad Kling.

Konrad Kling hat keinen Moment gezögert, als das Stadtbauamt Krumbach ihn mit einer besonderen Fragestellung betraute: „Ich wurde beauftragt, ein Planungskonzept und eine Kostenberechnung für die Sanierung des Tahara-Hauses auf dem jüdischen Friedhof Krumbach/Hürben zu erstellen“, sagt der pensionierte Bauingenieur. In diesem Gebäude fand die Leichenwaschung und Einkleidung verstorbener Juden vor der Bestattung statt. Der Friedhof hat eine lange und bewegte Geschichte.