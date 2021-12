Krumbach

vor 31 Min.

Warum es in Krumbach einen Bauboom gibt

Plus Wo in Krumbach neue Bauplätze entstehen, was das für Verkehr und Stellplätze bedeutet - und weitere Perspektiven für die Stadtentwicklung.

Von Peter Bauer

"Zwei Vordächer und eine Garage": Das konnte vor rund 20 Jahren die Tagesordnung in einem Bauausschuss sein. Als Bürgermeister Hubert Fischer diese Zahl nennt, wird deutlich, dass es in Krumbach derzeit einen regelrechten Bauboom gibt. Wohnraum ist gefragt in Krumbach, eine Reihe von Mehrfamilienhäusern entstehen, aber – die Preise gehen auch in die Höhe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

