Warum in ganz Krumbach am Donnerstagnachmittag der Strom ausfiel

In Krumbach hat es am Donnerstag von 15.05 Uhr bis 15.10 Uhr einen Stromausfall gegeben. Das Handynetz fiel bis zu zehn Minuten, das Internet bis zu 15 Minuten lang aus. Die Ampeln im Stadtgebiet waren teilweise nach fünf Minuten wieder in Betrieb. In der Bahnhofstraße verließen einige Geschäftsbetreiber ihre Läden, um zu prüfen, ob auch andere von der fehlenden Elektrizität betroffen waren. Auch das Krankenhaus war zeitweise ohne Strom, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilt. Die Ursache steht bereits fest: Laut Lechwerke wurde in der Mindelheimer Straße eine neue Stromstelle angeschlossen, wobei es zu Schwierigkeiten gekommen ist. Diese hätten den Stromausfall ausgelöst. Betroffen davon sei die ganze Stadt gewesen, so der Energieversorger gegenüber unserer Redaktion. (AZ)

Samuel Kraus