Krumbach

vor 53 Min.

Warum in Krumbach jetzt doch ein Hallenbad öffnet

Plus Das Hallenbad des Krumbacher Gymnasiums ist bald an den Sonntagen für die Öffentlichkeit zugänglich. Wie die Perspektiven für das Sportzentrum aussehen.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Das Hallenbad im Krumbacher Sportzentrum: Es bleibt in diesem Winter (und wohl auch in den Folgejahren) komplett geschlossen. Doch es gibt in Krumbach ja noch ein weiteres Hallenbad im Gymnasium. Landrat Dr. Hans Reichhart hat jetzt angekündigt, dass dieses Bad in begrenzter Form für die Öffentlichkeit zugänglich sein soll. An den Sonntagen wird es von 9 bis 11 Uhr geöffnet sein. Beginnen wird der öffentliche Badebetrieb am Sonntag, 30. Oktober. Landrat Reichhart und Bürgermeister Hubert Fischer äußerten sich beim Pressetermin im Gymnasiums-Bad auch zur Frage, wie es im Schul- und Sportzentrum weitergeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

