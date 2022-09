Warum Krumbach an den teuren Neubauplänen für das Sportzentrum festhält

Plus Die Kosten für das Projekt sind in vier Jahren um 37 Prozent gestiegen. Doch Bürgermeister Fischer und die Stadtratsmehrheit sehen zum Neubau keine Alternative.

Rund 41,7 Millionen Euro für den Neubau des Krumbacher Sportzentrums, eine Kostensteigerung von 37,3 Prozent gegenüber 2018: "Wahnsinn, irre, wir wissen nicht, wie das weitergeht", kommentierte Planer Peter Franck (Krug Grossmann Architekten, München) diese Entwicklung. Nach einer umfassenden Diskussion im Stadtrat stimmte eine Mehrheit aber dafür, die Planung für das Sportzentrum weiter voranzubringen. "In zehn Jahren wird es auch nicht billiger", meinte Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer.