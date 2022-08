Krumbach

06:30 Uhr

Für diesen Juden blieb Krumbach immer eine Herzensangelegenheit

Erstmaliger Besuch von Josef Lauber nach dem Krieg bei Familie Willy Fischer sen. in Krumbach mit seinem Vorkriegsmotorrad, einer DKW 600 mit Beiwagen. Es folgen mehrere Besuche in Krumbach, das seine Anlaufstelle in Deutschland bleibt.

Plus Josef Lauber (1910 bis 1994) erzählt in seinen Erinnerungen sein abenteuerliches Leben, in dem das Jahr 1938 zu einem Wendepunkt wurde. Krumbach ließ ihn nie los.

Von Franziska Scheule-Walter

1938 an der niederländisch-deutschen Grenze. Ein Zug hält. Im Zug befindet sich der 28-jährige Jude Josef Lauber. Die Fahrgäste werden von Gestapo und SS kontrolliert. Nach menschlichem Ermessen steht Laubers Verhaftung kurz bevor.

