Krumbach

vor 43 Min.

Warum viele Menschen in Krumbach beim Einkaufen weiter Maske tragen

Plus Beim Gang durch Krumbacher Geschäfte wird deutlich, dass viele trotz der Lockerungen weiterhin vorsichtig sind. Wie Geschäftsinhaber und Kunden die Lage einschätzen.

Von Elisabeth Schmid

Der Tag, an dem in den Geschäften sozusagen "alle Masken fallen": Das war der Montag trotz der starken Lockerungen der Corona-Regeln in Krumbach nicht. Was bewegt Inhaber und Kunden gleichermaßen zu einer anhaltenden Vorsicht? Bei einem Gang durch Krumbacher Geschäfte zeichnet sich ab, wie die Menschen derzeit die Lage einschätzen und welche Entwicklung sie erwarten.

