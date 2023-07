Was am Gartentag im Kreislehrgarten Krumbach geboten ist

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr beim Gartentag im Kreislehrgarten Krumbach das Thema "Streuobst".

Schauen, erleben, genießen – heißt es wieder beim Gartentag, den der Kreisverband Gartenbau und Landespflege Günzburg in Kooperation mit der Fachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Günzburg am Sonntag, 16. Juli, von 10 bis 17 Uhr im Kreislehrgarten in Krumbach veranstaltet. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Thema „Streuobst“, über das die Kreisfachberaterinnen und der Kreisfachberater vor Ort fachlich informieren. Natürlich stehen sie auch für alle weiteren Fragen rund um das Thema Garten zu Verfügung.

Inspiration für den eigenen Garten

Für den Gartentag im Krumbacher Kreislehrgarten, Mindelheimer Straße 71, südlich des Krankenhauses, haben der Vorsitzende des Kreisverbandes, Roman Gepperth, und die Kreisfachberater am Landratsamt, Tina Sailer, Franziska Engelhart und Alexander Sailer, mit dem Team der Helfer und Mitgestalter ein vielfältiges Programm vorbereitet. Kooperationspartner der Aktion sind das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach, die Fachakademie für Sozialpädagogik Krumbach, und der Imkerverein Krumbach. Von 10 bis 17 Uhr können Gartenfreunde hier die Vielfalt von Garten und Natur erleben.

Der Besuch des 1986 als einer der ersten in Bayern eröffneten Kreislehrgartens bietet gleichermaßen Inspiration als auch Information, ist doch das Areal gleichsam ein Schau- und Lehrgarten, in dem sich die Besucher verschiedene Gartenarten anschauen, sich über Obstbäume informieren, den Imkern über die Schultern schauen und sich rundum informieren können. Ein Bauerngarten, der aktuell im Umbau ist, ein Naturteich, eine Obstwiese, Trockenmauern und naturnahe Weggestaltung unterstützen den Erlebniswert. Der Gartentag am 16. Juli bietet fachkundige Gartenführungen, auch der „Pflanzendoktor“ hält wieder seine Sprechstunde. Zahlreiche Aussteller bereichern das Angebot mit ihrer breitgefächerten Auswahl an Garten- und Naturprodukten aus der Region.

Auch für Kinder ist am Gartentag etwas geboten

Für Kinder gibt es wieder verschiedenste Aktionen, auch die „Alpakas vom Donaumoos“ sind wieder mit dabei. Für Essen und Trinken ist den ganzen Gartentag über wohl gesorgt: mit Weißwurstfrühstück, Mittagstisch, Pizza aus dem Steinofen, Kaffee und Kuchen, Eis und Brotzeit im Zelt und im Freien. Schatzkammer Streuobstwiese Streuobstwiesen sind Schatzkammern für eine einzigartige Vielfalt an Obstsorten. Dabei ist das Wissen über alte Streuobstsorten, ihre Pflück- und Genussreife, ihre Verwendungsmöglichkeiten und Standortvorlieben so wertvoll. Neben allerlei Wissenswertem zum diesjährigen Schwerpunktthema „Streuobst“ können Besucher den ersten Cidre-Jahrgang, hergestellt aus Obst vom Kreislehrgarten, verkosten und auch erwerben. Gartenfreunde können sich über alte und neue Obstsorten informieren und mit den Kreisfachberatern an deren Gartentag-Pavillon über die vielfältigsten Themen ins Gespräch kommen. (AZ)

