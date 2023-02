Was auf der Krumbacher FOS/BOS alles möglich ist

Die Schule des Landkreises in Krumbach präsentiert auf einem Infotag ihr vielfältiges Repertoire. Mathematik konnte man von einer neuen Seite erleben.

„Oh je, bald gibt’s schon die Zwischenzeugnisse! Und ich weiß doch noch gar nicht, was ich dann tun soll, wenn ich im Juli das Mittlere-Reife-Zeugnis habe!“ So und ähnlich wird wohl so mancher Mittel- oder Realschüler dieser Tage seufzen. Aber da ist auch noch die 20-jährige Bankkauffrau Lisa, die sich einmal mehr fragt: „Wie soll es nach Abschluss der Lehre bzw. Ausbildung weitergehen?“ Antworten finden konnten sie beim Informationstag der FOS/BOS Krumbach, der nach den großen Einschränkungen während der Corona-Pandemie zum ersten Mal wieder im gewohnten Umfang stattfinden konnte.

Einen Überblick über die Möglichkeiten der Fachoberschule lieferte die Schulleiterin und entsprechend für die Berufsoberschule ihr ständiger Stellvertreter in eigenen Vorträgen. Auskünfte über die fachpraktische Ausbildung in der 11. Klasse FOS waren in einem separaten Vortrag erhältlich. Außerdem stellten die jeweiligen Fachlehrkräfte die möglichen Ausbildungszweige „Technik“, „Wirtschaft und Verwaltung“ sowie „Sozialwesen“ vor; unterstützt von aktuellen bzw. ehemaligen Schülerinnen und Schülern.

An der FOS/BOS kann man nach der 12. Klasse die Fachabiturprüfung ablegen bzw. durch die 13. Jahrgangsstufe die fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife – gleichwertig zum gymnasialen Abitur. Letzteres verlangt allerdings den Nachweis einer zweiten Fremdsprache. An der FOSBOS Krumbach kann man zwischen Französisch und Spanisch wählen.

Für die Schule gibt es ein eigenes iPad-Konzept

In einführenden Vorträgen stellten die damit betrauten Lehrkräfte außerdem das iPad-Konzept der Schule vor. Da der Landkreis Günzburg sich als Vorreiter des digitalen Unterrichts versteht und die FOSBOS Krumbach über eine komplette WLAN-Ausstattung und eine hervorragende Internetanbindung in dem neuen Schulgebäude verfügt, wird die 1:1-Ausstattung in Kürze realisiert. D.h. jeder Schüler erhält für die Dauer des Schulbesuchs ein iPad inklusive Stift, Hülle und Tastatur, ohne jeglichen eigenen finanziellen Beitrag. Zudem sind alle Unterrichtsräume mit Apple TV ausgestattet.

Dass eine Schule „mehr als nur eine Paukanstalt“ ist, bewiesen eindrückliche Präsentationen, heißt es weiter in der Pressemitteilung der FOS/BOS. Besonders vielfältig waren dieses Jahr die Themen in der Chemie, unter anderem Flammenfärbung, Silberspiegel oder Forensik, um nur wenige Beispiele herauszugreifen. Eigene Experimentierversuche mit Papier und Schere ließen die Mathematik von einer ganz neuen Seite erleben. Einer der beiden Werkstattleiter der Ausbildungsrichtung „Technik“ stellte mithilfe zahlreicher Schülerarbeiten den Ablauf und die Inhalte des Elektro- bzw. Metallpraktikums, das in den Räumlichkeiten am Erwin-Bosch-Ring 7 stattfindet, vor. Für den Besuch der FOSBOS Krumbach ab dem kommenden Schuljahr kann man sich vom 27. Februar bis 10. März 2023 anmelden. (AZ)