Was bei den Krumbacher Blaulichtwochen geboten ist

Die Krumbacher Volkshochschule und die Seniorenarbeit der Stadt organisieren für Seniorinnen und Senioren die Blaulichtwochen, die kommende Woche starten.

Immer wieder kommt es zu versuchten Betrügereien: Ein Fremder verlangt am Telefon durch einen sogenannten Schockanruf die Übergabe von Bargeld. Doch wie erkennt man rechtzeitig den Trick-Betrug? Oder ein anderer Fall: Wie soll man bei einem Verkehrsunfall oder einem Unglück im häuslichen Umfeld reagieren – welche Schritte haben welche Priorität? Diese und viele weitere Fragen werden im Rahmen der von Volkshochschule Krumbach (Vhs) und der Seniorenarbeit der Stadt Krumbach organisierten und von der Seniorenfachstelle beim Landratsamt Günzburg ("Goldies für Oldies") geförderten "Krumbacher Blaulichtwochen 2023" beantwortet.

In die von den Krumbacher Seniorenclubs mitorganisierten Blaulichtwochen sind Besuchstermine bei den vor Ort tätigen Blaulicht-Organisationen gebucht. Bei den Menschen also, die in Notfällen, bei Krankheit und Vorsorge im Einsatz hilfreich zur Seite stehen. "Zu dieser Veranstaltungsreihe sind alle Senioren herzlich eingeladen, egal ob sie einem Seniorenclub angehören, das spielt keine Rolle", sagt Krumbachs Seniorenbeauftragte Johanna Herold.

Krumbacher Feuerwehr eröffnet die Aktion im Haus "St. Michael"

Und so sieht der speziell für Krumbach zusammengestellte Terminplan für die kommenden Wochen im Detail aus: Am Dienstag, 14. März, eröffnet die Krumbacher Feuerwehr im Haus "St. Michael" (Beginn 14.30 Uhr) die Vhs-Senioren-Veranstaltungsreihe. Das darauffolgende Blaulicht-Event steht am Donnerstag, 20. April, im BRK-Seniorenzentrum Krumbach im Terminkalender, wenn aus erster Hand Wissenswertes zum Rettungsdienst vermittelt wird.

Nächste Station der aktuellen Veranstaltungsreihe ist schließlich am Mittwoch, 14. Juni, die Klinik Krumbach (Speisesaal). Medizinisches Fachpersonal informiert und bespricht relevante Themen aus dem weiten Feld des Gesundheitswesens und aus dem Krankenhaus-Geschehen. Schließlich enden die Blaulichtwochen am Montag, 10. Juli, wenn die Polizei in der Gaststätte Grüner Baum in Niederraunau zur Thematik "Sicherheit im Alter" und dabei speziell über "Trickbetrug" hilfreiche Hinweise und Tipps weitergibt.

Fragen zu den Blaulichtwochen beantworten Johanna Herold (Tel. 08282/3959) und Sophia Schmid (08282/995380-11).

Lesen Sie dazu auch