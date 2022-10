Krumbach

13:30 Uhr

Was bei der Krumbacher Lichternacht geboten war

Plus Die Lichternacht in Krumbach hatte ein buntes Programm. Die Besucher konnten essen, an Aktionen teilnehmen oder einen Einkaufsbummel zu ungewohnter Uhrzeit machen.

Von Elisabeth Schmid

Die Innenstadt Krumbachs wurde am Samstagabend zur Flaniermeile. Zahlreiche Besucher kamen in die Kammelstadt um die Lichternacht zu genießen. Einige Geschäfte hatten vor ihren Türen und Schaufenstern Kerzen aufgestellt. Die Straßenlaternen waren aus, und so lag eine romantische Stimmung in der Luft.

