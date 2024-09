Was das neue digitale Infoportal auf dem Marktplatz leistet

Eine Art Riesen-IPad: Vielleicht könnte man den großen Monitor im Eingangsbereich des historischen Rathauses auf dem Krumbacher Marktplatz so bezeichnen. Offiziell wird der Monitor „Outdoor-Kiosk“ genannt. Das deutet schon ein bisschen an, was es auf dem Bildschirm zu sehen gibt: Es sind schnelle, gleichermaßen griffige Infos zu Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, Gastronomie oder auch Einkaufen. So ist ein Blick auf den Monitor für Einheimische und Touristen gleichermaßen interessant. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutern Angelika Hosser (Werbegemeinschaft Krumbach) und Birgit Baumann (Stadt Krumbach), wie das neue Gerät genutzt werden kann und welche digitalen Möglichkeiten es gibt.

Peter Bauer