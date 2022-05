Was der Muttertag den Menschen in Krumbach bedeutet

Passantinnen und Passanten in Krumbach bewerten den Muttertag ganz unterschiedlich. Manche haben ihn immer gefeiert, andere nicht.

Am Sonntag ist wieder Muttertag. Seit 1949 ist er ein nicht gesetzlicher Feiertag. Ursprünglich kommt der Brauch, Muttertag zu feiern aus Amerika. Was bedeutet der Tag den befragten Passanten und Passantinnen in der Krumbacher Innenstadt? Einige freuen sich über die Aufmerksamkeiten ihrer Kinder, aber nicht allen ist der Tag gleich wichtig. Am liebsten ist es den Müttern und Kindern, gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen.

Helga Gropper, 64, Krumbach. Foto: Elisabeth Schmidt

Helga Gropper, 64, aus Krumbach sagt: "Meine Mutter wollte nie Muttertag feiern. Ihr war es wichtig, dass ihre Kinder das ganze Jahr für sie da sind und sie als Mutter schätzen und ihre Arbeit anerkennen. Ich selber bin keine Mutter, ich habe mich früh selbstständig gemacht und immer ganz für meine Gärtnerei gelebt. Auch heute arbeite ich immer noch für eine Gärtnerei."

Angelika Albrecht-Schaffer, 44, Augsburg Foto: Elisabeth Schmid

Angelika Albrecht-Schaffer, 44, aus Augsburg berichtet: "Ich habe keine Kinder, hätte ich welche, würde ich das gerne wie meine Mutter halten. Sie brauchte keinen speziellen Tag, um Muttertag zu feiern. Für die Mutter da zu sein und sie wertzuschätzen, sollte das ganze Jahr stattfinden. Es hilft nicht viel, wenn man den Muttertag feiert, aber sich sonst nicht um die Mutter kümmert."

Zeit mit der Familie ist an Muttertag wichtig

Johanna Herold, 71, Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Johanna Herold, 71, aus Krumbach sagt: "Ich freue mich schon sehr, wenn meine Kinder und Enkel mich am Muttertag besuchen. Es ist schön, diesen ganz besonderen Tag zu genießen. Sie kommen alle zu mir zum Frühstück und später kommt meine Schwiegermutter auch dazu. Meine Enkelkinder haben etwas für ihre Mutter vorbereitet. Die Siebenjährige hat gebastelt, das ist immer schön."

Erwin Übelhör, 52, Gundelfingen. Foto: Elisabeth Schmid

Erwin Übelhör, 52, aus Gundelfingen sieht es ähnlich: "Als meine Mutter noch lebte, war mir der Muttertag sehr wichtig. Den haben wir immer gefeiert. Ich besuchte meine Mutter und wir verbrachten Zeit zusammen. Wenn ich da mal keine Zeit hatte, war meine Mutter sehr traurig. Darum war das immer ein ganz besonderer Tag für uns. Natürlich trafen wir uns auch während des Jahres."