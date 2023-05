Was der Verein ehemaliger Schüler für das Krumbacher SKG leistet

Plus 1987 wurde ein Verein ehemaliger Schülerinnen und Schüler des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in Krumbach gegründet. Welches Anliegen die Mitglieder haben.

"Bei uns steht vor allem die Förderung und Aufrechterhaltung der Kontakte zwischen aktiven und ehemaligen Schülerinnen und Schülern und deren Lehrkräfte vom Simpert-Kraemer- Gymnasium in Krumbach im Fokus." So beschreibt Wolfgang Rothermel, Vorsitzender des Vereins der ehemaligen Schüler des SKG-Gymnasium, den Vereins-Schwerpunkt. Doch wie kam dieser Verein überhaupt zustande, wer darf Mitglied werden und wie spiegelt sich die Vereinsarbeit wider?

1987 ergriff der zu dieser Zeit amtierende Direktor des SKG, Johann Deil, die Initiative und gründete gemeinsam mit vierzehn ehemaligen Schülerinnen und Schülern den Ehemaligen Verein. Dabei trafen sie sich im Krumbacher Gasthof Diem, welcher heute noch das Vereinslokal ist. Da Wolfgang Rothermel der einzige Jurist in dieser Runde war, arbeitete er eine Satzung aus und übernahm zugleich auch den Vorsitz, welchen er bis heute innehält. Auch Monika Marx und Fridolin Kerler sind von Beginn an dabei und üben somit seit 35 Jahren die Ämter der Schatzmeisterin und des Schriftführers aus. Weiter besteht der Vorstand aus dem Zweiten Vorsitzenden Reinhard Metzger, der kurz nach der Vereinsgründung bis heute dieses Amt wahrnimmt.