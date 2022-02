Krumbach

vor 32 Min.

Was die Menschen aus dem Raum Krumbach zum Faschingsausfall sagen

Nicht alle Passanten in Krumbach finden es schade, dass der Fasching dieses Jahr größtenteils ausfällt.

Plus Der Fasching fällt auch in diesem Jahr aus. Nicht alle Befragten aus dem Raum Krumbach finden das schade und vermissen die Feierei.

Von Elisabeth Schmid

Auch in diesem Jahr fällt der Fasching wegen Corona aus. Die befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt sehen das mit gemischten Gefühlen. Ein Befragter hat Fasching nie gemocht, andere vermissen die fröhlichen Feste und das Verkleiden. Allerdings ist die Stimmung nicht nur wegen Corona im Keller, auch die Lage in der Ukraine bedrückt die Befragten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .