Was Geistliche aus dem Kreis Günzburg zum Missbrauchsskandal sagen

Plus Der Skandal um Kindesmissbrauch überschattet die katholische Kirche. Die Aufarbeitung hat laut einem Krumbacher Diakon aber auch viel Gutes.

Die katholische Kirche hat eine aufwühlende Woche hinter sich. Am vergangenen Donnerstag hat das Missbrauchsgutachten im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche neue Fakten geschaffen und am Sonntagabend haben queere Kirchenmitarbeiter und -mitarbeiterinnen mit einem Outing für Aufsehen gesorgt. Wie bewerten Geistliche aus dem Landkreis die Vorgänge und die Aufklärungsarbeit der katholischen Kirche?