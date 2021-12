Was Ortschronist Heinrich Sinz für Krumbach geleistet hat

Plus Der Krumbacher Ortschronist Heinrich Sinz wurde vor rund 150 Jahren geboren. Sein Leben ist ein Spiegelbild der wechselvollen Geschichte.

Beinahe vergessen worden wäre dieses Jahr Heinrich Sinz, Geistlicher Rat und Ortschronist von Krumbach und Ichenhausen, der im April diesen Jahres sein 150. Geburtstagsjubiläum hätte feiern können. Sein Todestag im März jährte sich dieses Jahre zum 70. Mal. Für die Krumbacher Stadtgeschichte ist Sinz von herausragender Bedeutung.