Was heuer bei Live am Marktplatz in Krumbachs Zentrum geboten ist

Die beliebte Veranstaltungsreihe beginnt am kommenden Samstag, 3. Juni. Bis zum 26. August gibt es Auftritte von sieben Bands und einige Neuheiten.

Einfach nur Sonne, und das wohl den ganzen Tag: Das sind die Aussichten für Samstag, 3. Juni: Angesichts dieser Perspektive ist es keine Überraschung, dass sich die Laune der Live-am-Marktplatz-Organisatoren in einem außerordentlich gehobenen Zustand befindet. Die beliebte Veranstaltungsreihe startet wieder am kommenden Samstag. Zum Auftakt spielt ab 19.30 Uhr die Band X-Plosive aus Biberach an der Riß. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutern die Organisatoren Herbert Haas, Maximilian Behrends und Bodo Gewinner, was sie für diesen Sommer planen und welche Neuheiten es gibt.

2016 fand Live am Marktplatz in Krumbachs Zentrum erstmals statt. Weit über Krumbach hinaus gilt die Veranstaltungsreihe inzwischen bei Bands als "erste Adresse". Maximilian Behrends berichtet, dass es wieder rund 50 bis 60 Bewerbungen gegeben habe. Sieben Bands wurden ausgewählt, seit Februar steht das Programm, jetzt geht es vor dem Auftakt am Samstag an die Organisation der letzten Details.

Die Veranstaltungen in Krumbachs Zentrum beginnen um 19.30 Uhr

Die Veranstaltungen werden jedes Mal um 19.30 Uhr beginnen. Musik wird bis 22 Uhr geboten, Ausschankende ist um 22.30 Uhr. Diese Verlässlichkeit sei auch für die Anwohner wichtig, betont Gastwirt Herbert Haas (Kachelofen). Der Kachelofen wird diesmal über die Getränke hinaus auch beim Essen die Bewirtung selbst übernehmen. Nicht mehr geben wird es, wie die drei Organisatoren mitteilen, das aus den letzten Jahren bekannte Streetfood von externen Anbietern.

Zum Auftakt am kommenden Samstag tritt die Band X-Plosive aus Biberach auf. Die Band spielt Cover-Pop-Funk-Rock. "Wir trauen uns zu, die Backstreet Boys zu verrocken und Jan Delay die Polypen zu entfernen", schreibt die Band.

Ein Heimspiel gibt es dann am Samstag, 17. Juni: An diesem Tag ist der Auftritt der Krumbacher Band Mayday geplant. Sie war bereits mehrfach bei Live am Marktplatz zu hören. "Sie gehört gewissermaßen zur Familie", sagt Herbert Haas. Mayday spielt "Cover-Versionen von vor allem melodiösen Rocknummern der 1980er- und 1990er-Jahre – unter anderem von Genesis, Van Halen, Kiss, Alan Parsons Project, Bryan Adams – bis hin zu aktuellen Chartsongs", teilt die Band mit.

Am Samstag, 1. Juli, ist die aus dem Raum Memmingen stammende Gruppe Souled Out zu hören. Sie spielt Soul, Funk, Rythm & Blues, darunter unter anderem bekannte Stücke von den Blues Brothers, Aretha Franklin, Wilson Picket, James Brown, Joe Cocker oder auch Ray Charles.

Es folgt am Samstag, 15. Juli, der Auftritt der Groovin' Oaks aus Augsburg. Geboten werden Disco, Soul, Funk, Rock, Pop aus den 1970er- und 1980er-Jahren, unter anderem gibt es Evergreens von Stevie Wonder, Cool & the Gang, den Doobie Brothers und Huey Lewis.

Funk und Soul ist auf dem Krumbacher Marktplatz zu hören

Die Gruppe Funk That Soul aus Ulm ist am Samstag, 29. Juli, auf dem Krumbacher Marktplatz zu Gast. Gespielt wird Funk, Soul, R&B und Rock mit "Klassikern von Stevie Wonder, Prince und Chaka Khan bis hin zu modernen Hits von Bruno Mars, Jamiroquai oder Joss Stone", wie die Band berichtet.

Der Samstag, 12. August - das ist der Abend von Slipped Disc. Gespielt werden Songs von CCR, Deep Purple, Status Quo, Uriah Heep, Slade, Bryan Adams, Billy Idol oder auch Bruce Springsteen. "Aber auch deutschsprachige Hits ergänzen das Programm", kündigt die Band an. Etliche Bandmitglieder kommen aus dem Unterallgäu. Bass und Gesang: Das ist der Part von Rudi Kögler, vielen auch bekannt als Leiter der Realschule in Krumbach.

Bodo Gewinner, Herbert Haas und Maximilian Behrends (Live-am Marktplatz-Organisatoren) im Sommer 2018 mit Bürgermeister Hubert Fischer (von links). Foto: Claudia Bader

Das Finale von Live am Marktplatz für 2023: Das ist der Auftritt der Gruppe Skile am Samstag, 26. August. Die Gruppe aus Augsburg spielt Coverrock mit Songs der Band Die Ärzte, Queen, den Beatles, Bon Jovi, AC/DC oder auch den Toten Hosen.

Wie bereits in den Vorjahren können die Bands eine vor Ort vorhandene umfassende technische Ausstattung mit Tontechniker/Mischer nutzen. Auch durch diese Möglichkeiten habe sich Live am Marktplatz bei den Bands einen guten Namen gemacht, erklären die Organisatoren.

Die Bands kommen auch aus Augsburg und Ulm

Bands aus Biberach, Augsburg oder auch Ulm: Dies zeige, wie bekannt die Veranstaltungsreihe Live am Marktplatz mittlerweile in der Musikszene sei, freut sich Bodo Gewinner. Anders als in früheren Jahren gibt es für Veranstaltungen, die witterungsbedingt ausfallen, keine Ersatztermine. Verzichtet werde, wie Herbert Haas berichtet, auch auf Mittwochsveranstaltungen. Dies sei personell und organisatorisch nicht stemmbar.

Die jahrelange Corona-Krise war auch für Live am Marktplatz eine schwere Zeit. Umso mehr freuen sich die Veranstalter über die sehr gute Perspektive für dieses Jahr. Der Corona-Krise sind bekanntlich einige weitere Krisen gefolgt. Gerade jetzt sei es wichtig, dass Menschen zusammenkommen und einen unterhaltsamen, schönen Abend genießen können, heben die Organisatoren hervor. Für den Auftakt ist auch angesichts der glänzenden Wetteraussichten das Feld bestens bereitet.