Was junge Musikerinnen und Musiker aus der Region in Israel erleben

Plus Das Bezirksjugendorchester war zu Gast in Israel. Musikalisches Gastspiel in einem Land, das durch die Allgegenwart von Krieg und Terror, aber auch von Lebensfreude geprägt ist.

Das unbeschwerte Baden im Mittelmeer, aber auch der Blick auf den Stacheldraht und schwer bewaffnete Soldaten an der Grenze zum Libanon: 25 junge Musikerinnen und Musiker aus Mittelschwaben im Alter von 15 bis 22 Jahren bekamen auf ihrer Reise nach Israel einen Eindruck, in welch einer gegensätzlichen Welt die Menschen dort leben.

Mitglieder des Jugendorchesters des Bezirks 11 Krumbach-Tisogau im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) waren vor Kurzem in Israel unterwegs. Ein Höhepunkt war die Begegnung mit der musikalischen Gruppe des Jugendzentrums in Netanya. Die rund 220.000 Einwohner zählende Stadt liegt nördlich von Tel Aviv an der Mittelmeerküste. Die Gegend gilt als geradezu herrlicher Landstrich. Auch das konnten die Jugendlichen auf eine faszinierende Weise erleben. Aber da ist auch die Erinnerung an den Abgrund des Holocausts, zudem vor allem an den Grenzen die Allgegenwart von Krieg und Bedrohung. Gegenwärtig demonstrieren in Israel viele gegen die von der Regierung Netanyahu geplante umstrittene Justizreform.

Israel, das ist sozusagen eine alles andere als "normale" Reise. Die junge Musikgruppe aus Mittelschwaben bekam schon bei den Ein- und Ausreisekontrollen nach den Flügen einen Eindruck davon. Allein die genaue Visitation einer Tuba habe rund eine Viertelstunde in Anspruch genommen, erzählt Patrick Scheel, Vorsitzender des heimischen ASM-Bezirks 11 Krumbach-Tisogau.

Bezirksjugendorchester pflegt auch Kontakt nach Polen und Montenegro

Im Bezirksjugendorchester finden Jugendliche aus vielen Orten des südlichen Landkreises zusammen. Gepflegt wird seit vielen Jahren der Austausch mit verschiedenen Ländern, wie beispielsweise Polen und Montenegro. Einen besonderen Draht gibt es auch zum Jugendzentrum in Netanya/Israel. "Musik ist ein geeigneter Einstieg, um sich kennenzulernen und schwäbische Kultur nach außen zu tragen", umschreibt dies Scheel. Mit Blick auf den Abgrund der Geschichte bleibt eine deutsche Reise nach Israel etwas Besonderes. Dies habe man beim Israel-Aufenthalt stets im Blick gehabt, berichtet Scheel. Gleichermaßen sei der Kontakt mit den israelischen Jugendlichen herzlich und zwanglos gewesen.

Ein Höhepunkt war ein Konzert vor rund 200 Menschen, bei dem auch die "heimischen Trachten vorgestellt wurden". Es gab einen gemeinsamen Workshop und ein Konzert mit einer Liveübertragung ins Regionalfernsehen. Ein besonderes Erlebnis sei die Feier des Shabats zusammen mit den israelischen Jugendlichen gewesen, erläutert Scheel.

In Tel Aviv bekam die Gruppe einen Eindruck von einer friedlichen Demonstration gegen die Justizreform. Die Gruppe lernte auch die "arabische Seite" Israels kennen, beispielsweise beim Besuch eines arabischen Marktes. Zudem gab es einen Halt an der israelisch-libanesischen Grenze, dort konnte der Grenzzaun besichtigt werden.

"Musik als geeigneter Einstieg eines Näherkommens und Kennenlernens": Das Gastspiel des Bezirksjugendorchesters in Israel. Foto: Patrick Scheel

Ein Grenzzaun mit Stacheldraht? Das sei für die jungen Musikerinnen und Musiker eine besondere Erfahrung gewesen, sagt Scheel. Die Trennung Deutschlands durch Mauer und Stacheldraht liegt mehr als 30 Jahre zurück, für die jungen Menschen sei dies weit jenseits ihres Erfahrungshorizonts, erläutert Scheel. Einige würden mit Blick auf die Welt zunächst an grenzenloses Reisen denken. Auch angesichts dieses Hintergrunds seien Erlebnisse wie das an der Grenze zum Libanon wichtig.

Die Gruppe besuchte auch die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem

Scheel schildert im Gespräch mit unserer Redaktion immer wieder das Leben der Gegensätze in Israel, die Bedrohung durch Krieg und Terrorismus, aber auch die besondere Lebensfreude der Menschen dort. Die Erinnerung an den Holocaust prägt das Land allerdings bis heute. Die Gruppe aus Mittelschwaben war zu Gast in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem.

Anfang Oktober 2021 hat der seinerzeit 40-jährige Münsterhauser Patrick Scheel das Amt des Vorsitzenden des Bezirks 11 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) von seinem Vorgänger Franz Alstetter übernommen. Die Corona-Krise war lange Zeit gewissermaßen der tägliche Begleiter von Scheels Arbeit. Die Corona-Lage hat sich mittlerweile entspannt, aber ein beklemmender Hintergrund bleibt der Krieg in der Ukraine, der auch den internationalen Austausch insgesamt schwieriger macht.

"Musiker helfen Musikern": Patrick Scheel, Vorsitzender des ASM-Bezirks 11., hat die neue Hilfsaktion für die Ukraine vorgestellt. Foto: Sammlung Scheel

Scheel ist der internationale Austausch ein besonderes Anliegen. Beim Bezirksmusikfest 2019 in Nattenhausen beispielsweise gab es ein Jugendkapellentreffen mit Formationen aus Lobez (Polen, früher deutsch Labes) und Herceg (Montenegro). Im September 2018 war die Bezirksjugendkapelle zu Gast bei der Partnerkapelle in Lobez, das nahe der Ostseeküste und rund 50 Kilometer östlich von Szczecin/Stettin liegt. Gute Kontakte bestehen auch zu einer Kapelle aus Lemberg/Lviv in der Ukraine. Vor einigen Monaten hat der ASM-Bezirk 11 eine Spendenaktion für Musikerinnen und Musiker aus Lviv organisiert. Mit dem Israel-Austausch folgte nun eine weitere bedeutende Aktion, die in einer schwierigen Zeit ein besonderes Zeichen für Miteinander und Verständigung setzen konnte.