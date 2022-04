Was die neue Internetseite der Stadt Krumbach kann

Plus Die Krumbacher Webseite ist moderner, übersichtlicher und optimiert für mobile Geräte. Die neue Homepage soll den Bürgern und Bürgerinnen vieles erleichtern.

Das Logo mit dem roten Schwung, der das Krumbächle darstellen soll, unter dem Schriftzug ist von rechts oben nach links oben gewandert und auch sonst hat sich einiges verändert. Die Stadt Krumbach hat ihren Internetauftritt modernisiert. Er sieht schicker und kompakter aus. Die Besucher sollen die gesuchten Inhalte jetzt schneller finden und einfacher an Termine im Bürgerbüro gelangen. Einzelne Behördengänge können sie sich sogar sparen.