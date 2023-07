Was Schülerinnen und Schüler aus der Region für die Ferien planen

Bald sind Ferien, die Reiseziele der Jugendlichen im Raum Krumbach reichen vom Rhein bis Zagreb. Bei vielen stehen Erlebnisse mit der Familie im Vordergrund.

Die Sommerferien sind für viele Schülerinnen und Schüler eine entspannte Pause vom Schulalltag. Viele nutzen diese Zeit, um zu reisen, neue Orte zu entdecken oder um Geld zu verdienen. Andere planen, ihre Freizeit mit Aktivitäten zu füllen, die sie das restliche Jahr über nicht machen können. Uns hat interessiert, welche Pläne Schülerinnen und Schüler für ihre Sommerferien haben und welche Aktivitäten sie geplant haben.

Julian G. (16) hat für seine Ferien ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Er plant, seinen Führerschein fertig zu machen und sich mit Freunden zu treffen, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Darüber hinaus hat er auch einige Reisen geplant. Zum Beispiel wird er ein Wochenende alleine in Österreich verbringen. Julian plant auch, sich eine Woche mit seinen Eltern in Österreich aufzuhalten. Anschließend wird er auch eine Woche mit ihnen in Italien bleiben, wo sie die Kultur und Geschichte des Landes erleben werden. Mit einem so vielfältigen Programm freut er sich sehr auf die Sommerferien.

Luca macht Urlaub mit ihrer Familie. Foto: Joana Sergienko

In der ersten Woche geht es an den Rhein

Luca Lübeck (16) aus Billenhausen hat für ihre Sommerferien einige Pläne gemacht. In der ersten Woche wird sie mit ihrem Vater an den Rhein gehen. Sie freut sich darauf, Zeit mit ihm zu verbringen und die schöne Landschaft am Flussufer zu genießen. In der zweiten Woche der Ferien hatte sie geplant mit ihrer kleinen Schwester, ihrem Freund und ihrem Vater nach Holland zu fahren. Sie freut sich besonders auf die zweite Woche, da sie es liebt, Zeit mit ihrer Familie und ihrem Freund zu verbringen. Holland hat viele schöne Städte und Strände, und Luca ist begeistert, all das zu sehen. Insgesamt freut sie sich auf die Ferien und ist begeistert.

Clara geht nach Sachsen und wird dort Ferienarbeit machen. Foto: Joana Sergienko

In den Ferien besucht Clara Al-Sattah (15) aus Krumbach ihre Familie und verbringt Zeit mit ihren Cousinen und Cousins, die aus Sachsen kommen. Nach dem Besuch von ihnen fährt Clara mit ihrer Familie in ihr eigenes Haus, das sie in der Nähe ihrer Verwandten gekauft haben. Dort verbringen sie zwei Wochen und genießen die Zeit miteinander. Während Clara im Ferienhaus ist, arbeitet sie bei ihrem Onkel in dessen Laden. Sie hilft ihrem Onkel dabei, den Laden zu führen und Kunden zu bedienen. Es sei eine großartige Gelegenheit, Geld zu verdienen.

Lucia fährt in den Ferien an den Gardasee. Foto: Joana Sergienko

Lucia Goßner (15) aus Greimeltshofen hat sich für die Sommerferien ein interessantes Programm ausgedacht. Sie wird zum Gardasee fahren und die malerische Aussicht genießen. Außerdem wird sie eine Städtereise nach Zagreb unternehmen und die Kultur der Stadt entdecken. Sie freut sich sehr darauf, in den Ferien keine Schule zu haben und endlich einmal nichts tun zu müssen und hat beschlossen, auch keine Ferienarbeit zu machen, um ihre Pause vollständig genießen zu können.

