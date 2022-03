Krumbach

17:30 Uhr

Wasser und Abwasser: In Krumbach wird unter der Erde viel gearbeitet

In Krumbach wird 2022 unter anderem in der Bahnhofstraße und in der Danziger Straße die Kanalisation erneuert.

Plus Der Krumbacher Werkleiter Martin Strobel erklärt, wo im Jahr 2022 Wasserleitungen und Kanalnetz erneuert werden. Für das Freibad hat er eine gute Nachricht.

Von Peter Bauer

„Unter der Erde“ in Krumbach: Das ist gewissermaßen das „Reich“ der Stadtwerke, die für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung zuständig sind. Im Jahr 2022 wird eine ganze Reihe von Kanal- und Wasserleitungen erneuert, unter anderem in der Bahnhofstraße und in der Danziger Straße. Und mit Blick auf die laufenden Arbeiten im Freibad konnte Werkleiter Martin Strobel eine gute Nachricht verkünden.

