Anlässlich der Aktion „zu Fuß, per Roller oder mit dem Fahrrad in die Grundschule Krumbach hatten die Klassen 3a und 3d die meisten Punkte gesammelt. Als Belohnung durften die Schüler und Schülerinnen an der mit der Wasserwacht Krumbach gemeinsam geplanten Aktion „Wasserwacht Krumbach stellt sich vor“ teilnehmen. Die Kinder kamen mit ihren Klassenlehrerinnen Jonscher und Demel zur BRK-Rettungswache in Krumbach in der Mindelheimer Straße 73 an. Die Ausbildern Stefan Gut und Georg Nagenrauft erklärten den Kindern die Ziele und Aufgaben der Wasserwacht (Breitenausbildung, Fachausbildungen, Wasserrettungsdienst). Anschließend wurden Fallbeispiele der Ersten Hilfe (Verletzungen an der Hand, am Arm und am Bein) mit dem Programm „Trau dich“ in der Praxis geübt. Nach einem Gemeinschaftsfoto mit beiden Klassen ging es zu Fuß zur Grundschule zurück.

