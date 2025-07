Wechsel im Präsidentenamt des Rotary Clubs Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen

In festlicher Stimmung fand im Garten des Heimatmuseums Krumbach der diesjährige Präsidentenwechsel des Rotary Clubs Schwäbischer Barockwinkel statt. Uwe Georg Fischer übergab das Amt an Anita Roth, die mit frischen Ideen und einem engagierten Vorstandsteam in das neue rotarische Jahr startet.

„Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben und auf eine weiterhin lebendige Zusammenarbeit im Club und mit der Region“, sagte Roth in ihrer Antrittsrede. Mit Weitblick und großem Engagement gelang eine feierliche Übergabe – ein gelungener Auftakt für das neue rotarische Jahr. Präsidentin Anita Roth weiß den Rückhalt des gesamten Clubs hinter sich. Besonders Sekretär Dr. Alexander Heiss bringt sich mit großer Sorgfalt und Engagement ein und übernimmt einen wesentlichen Teil der Vorstandsarbeit. Ein erster Impuls: Die Auszeichnung „Rotarier of the Year“, mit der besonderes Engagement innerhalb des Clubs sichtbar gemacht wird. Grundlage dafür sind die im vergangenen Jahr festgehaltenen Präsenzen – ein Zeichen für Verlässlichkeit und aktives Miteinander.

Der neue Vorstand vereint erfahrene Mitglieder und neue Amtsträger, sodass Kontinuität und Innovation gleichermaßen gesichert sind. Traditionsreiche Projekte wie der beliebte Adventskalender und das Benefiz-Golfturnier stehen weiterhin fest im Jahresprogramm. Die Aktionen dienen neben dem Spendensammeln dazu, Rotary näher an die Bevölkerung heranzubringen. Ein besonderer Fokus liegt zudem auf der Leseförderung von Kindern – ein Thema, das dem Club am Herzen liegt und weiter ausgebaut werden soll. Mit dem Amtswechsel blickt der Rotary Club Schwäbischer Barockwinkel optimistisch und gut aufgestellt in ein neues rotarisches Jahr – verbunden mit dem Ziel, Verantwortung zu übernehmen und das Gemeinwohl in der Region aktiv mitzugestalten. Das Bild zeigt Anita Roth mit Präsidentenkette umrahmt von den Vorstandsmitgliedern in ihrem rotarischen Jahr.

