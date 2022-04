Weg vom Smartphone: Krumbacher Experte gibt Tipps für Kinder-Brettspiele

Plus Der Krumbacher "Spielzialist" Marc Hettich empfiehlt drei spannende Brettspiele für Kinder: "Würfelkönig", "Dragomino" und "Leo muss zum Friseur".

Ein gutes Mittel, Kinder vom Smartphone wegzulocken: spannende Brettspiele, die ganz nebenbei auch Fähigkeiten wie Sprachkompetenz, logisches Denken und Frustrationstoleranz stärken. Diese Woche schauen wir uns drei Spiele an, die sich auch für jüngere Brettspielfreunde eignen.