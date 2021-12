Krumbach

18:13 Uhr

Wegen Corona stößt die Seelsorge in der Krumbacher Kreisklinik an ihre Grenzen

Eine große Stütze für das kirchliche Leben in der Pfarreiengemeinschaft St. Michael ist Diakon Bernhard Lauerer. Unser Bild zeigt ihn bei einer Andacht in der Stadtpfarrkirche.

Plus Seelsorger Diakon Bernhard Lauerer kommt zu den Patienten in der Krumbacher Kreisklinik nur auf Wunsch - und wegen Corona nur nach Abstimmung mit den Ärzten.

Von Hans Bosch

"Für mich als Klinikseelsorger gibt es wegen Corona im Moment keine sehr einfache Arbeitssituation." Auf diesen Nenner bringt Diakon Bernhard Lauerer die aktuelle Lage in der Krumbacher Kreisklinik und glaubt, dass es seinen Kollegen in den Nachbarkliniken nicht anders ergeht. Eine Seelsorge in der für Katholiken üblichen Form sei im Moment nicht möglich.

