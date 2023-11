Krumbach

16:26 Uhr

Weihnachtsbaum in Krumbach auf dem Marktplatz aufgestellt

Weihnachtsbaum Krumbach Mitarbeiter des städischen Bauhofs stellen am Dienstagmorgen den diesjährigen Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz in Krumbach auf.

In Krumbach haben am Dienstagmorgen Mitarbeiter des städtischen Bauhofs den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz aufgestellt. So geht es dort nun weiter.

Es ist zwar noch ein bisschen hin zum 1. Advent, der heuer am 3. Dezember gefeiert wird, doch Weihnachten ist nahe. Sichtbar wurde dies in Krumbach, weil am Dienstagmorgen Mitarbeiter des städtischen Bauhofs den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz aufgestellt haben. Ein Autokran aus Ziemetshausen war dabei behilflich, die Nordmanntanne aufzurichten. Sie ragt über der Erde zehn Meter in die Höhe und reicht bis zwei Meter unter das Pflaster des Marktplatzes. Vor dem Aufstellen hatten die Bauhofmitarbeiter den Baum in einem Garten in der Robert-Steiger-Straße gefällt. Ein Gartenbesitzer hatte ihn der Stadt überlassen. Nächste Woche wird das gute Stück noch geschmückt und ab dem 1. Advent werden auch die Lichterketten nachts angeschaltet. (adö)

