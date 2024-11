Weihnachtsvorfreude in Krumbach: Großer Andrang beim traditionellen Plätzlesmarkt

Mit Plätzchen und Stollen frisch aus der Weihnachtsbäckerei wurde den Besuchern nicht nur der verkaufsoffene Sonntag versüßt. Traditionell liefert der Plätzlesmarkt immer auch einen Vorgeschmack auf die Weihnachtsaktion der Krumbacher Werbegemeinschaft, die heuer am 24. November mit der Ausgabe der ersten Weihnachtslose startete.

Krumbach stimmte sich ein – mit entspanntem Bummeln durch die Einkaufstraßen und bis 17 Uhr geöffneten Geschäften, am Marktplatz boten Vereine, Schulen, Institutionen und Organisationen selbst gebackene Plätzchen, Punsch oder auch Glühwein an. Und unter den Arkaden des alten Rathauses gingen meterweise Stollen, köstlich von den Bäckereien Zitherbäck, Kaiserbeck und Weindl gebacken und gespendet, für einen guten Zweck über die Verkaufstheke.

Musikalisch auf die weihnachtliche Zeit eingestimmt wurden die Besucher von der Bläser- und Chorklasse der Realschule Krumbach, den Krumbacher Jagdhornbläsern und den Flötenkindern des Musikvereins Krumbach. Rund um den großen Christbaum am Marktplatz boten Vereine, Kindergärten, Institutionen und Organisationen selbst gebackene Plätzchen, Punsch oder auch Glühwein an. Der Erlös bleibt den Teilnehmern selbst und wird für die Nachwuchsarbeit oder andere sinnvolle Zwecke verwendet. Bei milden Temperaturen zog es Hunderte in die Stadt und auf den Marktplatz. An der Stollentheke wie auch in den teilnehmenden Geschäften am verkaufsoffenen Sonntag gab es zu jedem Einkauf die ersten Lose der Weihnachtsaktion der Werbegemeinschaft obendrauf.

An der Stollentafel konnte man Stollen der Krumbacher Bäcker erwerben. Foto: Sabine Spiegler