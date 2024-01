Die Katzen Hexe und Nele suchen ein Zuhause

Das Weißenhorner Tierheim sucht diesmal ein Plätzchen für zwei süße Katzen und freut sich über Interessenten.

Hexe ist noch etwas schüchtern und schaut sich den Tierheimtrubel gerne von Höhlen und höher gelegenen Plätzen aus an. Mit etwas Leberwurstcreme und Geduld lässt sie sich aus der Reserve locken. Auch einer Spielangel kann Hexe nicht wiederstehen, dann tollt sie ausgelassen mit ihren Katzenfreundinnen durchs Zimmer. "Wir suchen für Hexe ein Zuhause, in welchem ihr viel Zeit für die Eingewöhnung gewährt wird, kein Druck auf sie ausgeübt wird, man sich aber trotzdem mit ihr beschäftigt. Sie möchte dann auch wieder ihren geliebten Freigang bekommen. Hexe ist ungefähr 6 Monate alt, gechipt, geimpft und kastriert", schreibt das Tierheim in seiner aktuellen Mitteilung.

Nele kam mit einer Verletzung am Schwanz ins Tierheim. Leider musste dieser amputiert werden, was sie aber nicht weiter beeinträchtigt. Nele ist sehr verschmust, weshalb ihr jetzt nur noch ein neues liebevolles Zuhause zu ihrem Glück fehlt. Nele möchte nach Eingewöhnung wieder Freigang bekommen. Das Tierheim in seiner aktuellen Pressemitteilung: "Nele ist ungefähr 8 Monate alt, gechipt, geimpft und kastriert. Wer hat noch ein Plätzchen frei für die kleine Nele?"

Das Weißenhorner Tierheim befindet sich in der Ulmer Straße 31. Telefon: 07309 425282, Online-Adresse: thweissenhorn@t-online.de. (AZ)