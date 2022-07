Welche Akzente der Krumbacher Literaturherbst diesmal setzt

Das Programm für die beliebte Krumbacher Veranstaltungsreihe liegt jetzt vor. Auch einheimische Autorinnen und Autoren spielen eine maßgebliche Rolle.

"Juchuuu, mein zweites Buch ist da! Danke, liebes Buch, denn Du hast mich nach Monaten des Ausgebremstseins wieder aufbrechen lassen." Diese Zeilen schreibt Autorin Tamina Kallert in ihrem Buch "Und dann kommt das Meer in Sicht". Es sind Zeilen, die auf ihre Weise für die Botschaft des Krumbacher Literaturherbstes stehen. Am Donnerstag, 15. September, kommt die Autorin zur Literaturherbst-Eröffnung. Tamina Kallert ist WDR-Fernsehmoderatorin. Die Kulturreihe präsentiert auch einheimische Autoren wie Andreas Langer sowie Armin und Marco Thalhofer.

Im Raum steht aber auch die Frage, was der Herbst in dieser nicht enden wollenden Corona-Krise bringen wird. Anita Roth, Leiterin des Mittelschwäbischen Heimatmuseums und eine der maßgeblichen Organisatorinnen des Literaturherbstes, spricht davon, dass die Gesamtentwicklung die Autorinnen und Autoren verunsichert habe. Auch Organisatorinnen und Organisatoren müssten alternativ planen.

In Krumbach steht der Stadtsaal als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung, falls es wieder Einschränkungen des öffentlichen Lebens geben sollte. 120 Besucherinnen und Besucher finden dort unter Einhaltung von Abstandsregeln Platz, das ist die Erfahrung zurückliegender Veranstaltungen.

Die Veranstalterinnen und Veranstalter freuen sich, dass es ihnen unter erschwerten Bedingungen einmal mehr gelungen sei, für den Literaturherbst 2022 ein hervorragendes Programm zusammenzustellen. Mit 14 Veranstaltungen erreicht die Zahl nicht die Größenordnung der "Vor-Corona-Zeit" von deutlich über 20. Aber es ist eine bemerkenswerte Kombination aus bekannten Autorinnen und Autoren wie etwa Tamina Kallert und einheimischen Autoren. Das Programm setzt "qualitativ Maßstäbe", schreibt Bürgermeister Hubert Fischer im Vorwort für das druckfrische Programmheft.

Der Literaturherbst wird in der Raiffeisenbank eröffnet

Schauen wir hinein ins Programm: WDR-Moderatorin Tamina Kallert (Reisemagazin "Wunderschön") kommt am Donnerstag, 15. September, um 19.30 Uhr zur Eröffnung in die Raiffeisenbank Schwaben Mitte nach Krumbach. Am Samstag, 17. September, berichten Armin und Marco Thalhofer aus Krumbach ("Irgendwann ist irgendwann zu spät") ab 19.30 Uhr in der Aula der Mittelschule über ihr großes Vater-Sohn-Motorradabenteuer quer durch Südamerika (Veranstalter: Vhs Krumbach in Zusammenarbeit mit den Mittelschwäbischen Nachrichten).

Die Gruppe Mesinke stellt am Samstag, 24. September, ab 19.30 Uhr in der Aula des Simpert-Kraemer-Gymnasiums vertonte Lyrik von Hedwig Lachmann vor (Veranstalter: Vhs Krumbach). Die Theaterwerkstatt Augsburg ist mit "Empfänger unbekannt" am Freitag, 30. September, ab 19.30 Uhr im Heimatmuseum (Kooperation mit dem Heimatverein) zu Gast. Erzählt wird das Zerbrechen einer Freundschaft zu Beginn der Nazizeit.

Das Programmheft für den Literaturherbst liegt jetzt druckfrisch vor. Zur Eröffnung am 15. September kommt die bekannte Moderatorin Tamina Kallert. Foto: Peter Bauer

Andreas Langer stellt am Samstag, 1. Oktober, ab 14 Uhr in der Stadtbücherei die "Schule der Schatten" vor. Im Heimatmuseum spielt im Herbst das Thema Mundart eine wichtige Rolle. Am Mittwoch, 5. Oktober, ab 19.30 Uhr sind dort Maria Störk und der Holzheimer Dreigesang zu Gast (Kooperation mit dem Verein Literaturschloss Edelstetten). "Damit das Schwere im Leben leichter wird": Das ist das Thema von Thea Wachtendorf am Donnerstag, 6. Oktober, ab 19.30 Uhr im Ärztehaus am Gesundheitsweg. Veranstalter ist der abc-Büchershop. Eine Kinderlesung mit Nicola Anker und der Krumbacher Illustratorin Steffi Abt-Seitzer aus dem "Team Dino" gibt es am Samstag, 8. Oktober, ab 15 Uhr im Haus "Stückwerk" (Veranstalter ist der Kulturverein Kult mit seiner Organisation Subkult).

"Pippi Langstrumpf" ist im Krumbacher Stadtsaal zu sehen

Das Theater Fritz & Freunde gastiert am Freitag, 14. Oktober, ab 15 Uhr im Stadtsaal mit "Pippi Langstrumpf". Veranstalter ist die Stadtbücherei. Nikolaus Maucher und Marianne Günl lesen am Sonntag, 16. Oktober, ab 16 Uhr im Heimatmuseum schwäbische Mundartklassiker. Die bekannte Grünen-Politikerin Katharina Schulze macht am Dienstag, 18. Oktober, ab 19 Uhr mit ihrem Buch "Mut geben statt Angst machen" im Gasthof Munding Station (Veranstalter ist der Weltladen). Frank Rudkoffsky stellt am Mittwoch, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr im Heimatmuseum seinen Roman "Mittnachtstraße" vor (Kooperation mit dem Verein Kult).

"Die Stolen-Serie" steht am Freitag, 28. Oktober, um 15 Uhr im Mittelpunkt, wenn Emily Bold im Heimatmuseum zu Gast ist. Zum Finale am Dienstag, 22. November, ist der bekannte Literaturkritiker Denis Scheck ab 19.30 Uhr im Stadtsaal zu Gast. Er stellt "Schecks Kulinarischen Kompass" vor. Eine Art wohltuender Kompass in einer schwierigen Zeit zu sein – das ist wohl auch die Botschaft des diesjährigen Literaturherbstes.