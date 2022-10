Welche Akzente der neue Krumbacher Chirurgie-Chefarzt setzt

Plus Dr. Manfred Herr ist seit rund 100 Tagen in der Krumbacher Kreisklinik im Dienst. Wie sein Arbeitsalltag aussieht und welche Perspektiven er für seinen Bereich sieht.

Er kennt hier sozusagen jeden Millimeter: Das ist schnell zu spüren, als Dr. Manfred Herr die Folgen einer Hüft-Arthrose mithilfe eines Modells eines menschlichen Beckens erläutert. Herr ist seit rund 100 Tagen Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie in der Krumbacher Kreisklinik. Unter anderem durch den Bereich Hüftoperationen ist dieser Sektor der Krumbacher Klinik weit über Krumbach hinaus bekannt. Herr möchte dieses Operationsspektrum erweitern, beispielsweise für den Schulter- und Ellbogenbereich. Mit Blick auf seine ersten Monate in der Krumbacher Klinik zieht er eine rundum positive Bilanz.