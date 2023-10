Welche Möglichkeiten der Erzieherberuf bietet

An einem Infoabend stellt die Joseph-Bernhart-Fachakademie für Sozialpädagogik in Krumbach Ausbildung und Berufschancen vor.

Die enge Verzahnung von Theorie und Praxis ist eines der wesentlichen Elemente in der Ausbildung zum Erzieher bzw. zur Erzieherin, denn nur, wer pädagogische und auch psychologische Grundlagen und Kenntnisse hat und diese im Umgang mit Kindern und Jugendlichen auch anwenden kann, erfüllt die Anforderungen, die heute an Erzieherinnen und Erzieher gestellt werden.

Wie Auszubildende auf diese Anforderungen vorbereitet werden, stellt die FAKS, wie die Fachakademie gerne abgekürzt wird, am Mittwoch, 18. Oktober 2023 interessierten Jugendlichen und deren Eltern anschaulich vor. In den historischen Räumlichkeiten des Krumbacher Schlosses, in dem die Schule seit rund 50 Jahren untergebracht ist, geben die aktuellen Studierenden einen Einblick in ihre Ausbildung und haben sich dafür einige Highlights einfallen lassen: Sie empfangen ihre potenziellen neuen Kollegen mit eigens gestalteten Infotaschen und einer Vielzahl guter Gründe, Erzieher:in zu werden. Der schulische Alltag wird über einen begehbaren Stundenplan erfahrbar gemacht.

Schulleiter Helmut Stuber hält um 18.30 und 19.30 Uhr einen kurzen Vortrag über die Bedingungen und Chancen der Ausbildung. Wichtig ist ihm, dass die interessierten Aspiranten mit ihm, den Lehrkräften und vor allem auch mit älteren Studierenden ins Gespräch kommen. „Kommunikation ist das wichtigste Werkzeug im sozialen Bereich, deshalb sind wir selbstverständlich ansprechbar und freuen uns auf Fragen und neue Kontakte.“ Das könnte leicht an der Cocktailbar zum Wilden Kürbis gelingen, die zu diesem Zweck eigens in der Bibliothek der FAKS eingerichtet wird und zum Plaudern einlädt.

Die FAKS veranstaltet auch eine Praxisstellenbörse

Die vielseitigen Zukunftschancen für Erzieherinnen und Erzieher werden mit einem Blick auf die vielen Arbeitsfelder deutlich, die mit Praxisstellen im gesamten Landkreis und darüber hinaus vorgestellt werden. Zudem veranstaltet die Joseph-Bernhart-Fachakademie am Freitag, 20. Oktober eine Praxisstellenbörse, bei der Studierende der FAKS und auch Jugendliche, die darüber nachdenken, in dieses Berufsfeld zu gehen, erste Kontakte knüpfen können. Die Einrichtungen kommen aus den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort, aus dem schulischen Bereich, aber auch aus der offenen und stationären Kinder- und Jugendarbeit.

"Für Jugendliche, die in diesem Schuljahr einen mittleren Bildungsabschluss oder Abitur machen, aber auch für Quereinsteiger aus anderen Berufen lohnt sich ein Besuch der Fachakademie für Sozialpädagogik in Krumbach zum Infoabend am 18. Oktober von 18 bis 20 Uhr und zur Praxisstellenbörse am 20. Oktober von 15 bis 20 Uhr", heißt es abschließend in der Mitteilung der Fachakademie. Nähere Informationen auch unter: www.fachakademie-kru.de (AZ)