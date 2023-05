Welche Möglichkeiten es im Neubau des AWO-Seniorenzentrums gibt

Für insgesamt 8,7 Millionen Euro wurde ein neuer Gebäudekomplex errichtet. Beim Tag der offenen Tür gab es bemerkenswerte Einblicke.

"Der Zulauf war riesig und so wurde der Tag der offenen Tür für uns ein voller Erfolg." Auf diesen Nenner bringt Heimleiterin Claudia Berchtold die Fertigstellung des insgesamt 8,7 Millionen Euro teuren Neubaus des Westtrakts und die grundlegende Sanierung des östlichen Gebäudeteils im AWO-Seniorenzentrum an der Augsburger Straße. Was sie aber noch mehr freut: "Fast alle Besucherinnen und Besucher waren überrascht von den neuen Räumen, dem jedem Bewohner zugänglichen Aufenthaltsbereich und im Besonderen vom Mehrzweckraum mit Cafeteria im Erdgeschoss.

In ihm erwarten künftig die Heimbewohner ihre Besucher; aber auch Vorträge, Veranstaltungen und Messfeiern finden dort statt. Die Meinung eines Besuchers: "Einen solchen Komfort und eine so gelungene Möblierung hätte ich in einem Altenheim nicht erwartet."

Im Krumbacher AWO-Heim gibt es genügend Personal

Noch auf einen weiteren Punkt, der derzeit nicht oft zu hören ist, macht Claudia Berchtold aufmerksam: "Wir haben im Moment ausreichend Personal, um die 84 möglichen Bewohner ihren Bedürfnissen entsprechend zu versorgen. Alle fünf Wohngruppen sind noch aufnahmefähig, was auch für die neu eingerichtete geschützte Station für Demenzkranke gilt. Zurück führt sie dieses Positivum auf ihre seit Jahren praktizierte Nachwuchsausbildung von Pflegekräften, die besonders auf die Notwendigkeiten der Altenpflege ausgerichtet sei.

Auf großes Interesse stießen bei den halbstündlichen Hausführungen die Besuche in den durchgehend 24 Quadratmeter großen Zimmern in den beiden oberen Stockwerken des Neubaus. Gleiches gilt für die Appartements, die aus zwei Zimmern einschließlich des gemeinsamen Bades zusätzlich über einen Vorraum verfügen und in der Hauptsache für Ehepaare gedacht sind. Ähnlich groß war das Interesse für die in jedem Geschoss zu findenden Aufenthalts- und Essräume und die Bebilderung der Gänge mit kunstvoll gestalteten Krumbacher Gebäuden und Stadtansichten.

Musikkapelle Attenhausen sorgte für gute Unterhaltung

Welche Bedeutung der große Mehrzweckraum im Erdgeschoss in Zukunft bekommt, zeigte sich am vergangenen Samstagnachmittag. Voll besetzt war er Treffpunkt für Besucher beim Spiel der Musikkapelle Attenhausen oder bei Kaffee und Kuchen, für den zahlreiche ehrenamtliche AWO-Helfer verantwortlich waren und zeigten, was in der Cafeteria künftig den Besuchern geboten wird. Zum Rahmenprogramm zählten außerdem der Drehorgelspieler Sepp Kastner, die Geschichtenerzählerin Lola Grün, Maibowle und Schmalzbrote von Anni Böck, die Vorstellung der Kinder- und Jugendarbeit, eine Hüpfburg, der Verkauf von Selbstgenähtem und -gebasteltem sowie die Ausstellung, gewidmet den Machern und Helferinnen innerhalb der AWO Schwaben.

