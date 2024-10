Welche neuen Erfahrungen Erfolgsautorin Anja Jonuleit beim Schreiben macht

Wer ist die Frau, die solche Bücher schreibt? Wie liest sie, wie lebt sie, wie arbeitet sie? Der Literaturherbst Krumbach ist ein Forum, das den Blick hinter die Kulissen von Literatur erlaubt. Zirka 45 Interessierte besuchten die Lesung der Spiegel-Bestseller-Autorin Anja Jonuleit im Bürgerhaus, veranstaltet von der Volkshochschule.

Bei den meisten von ihnen handelte es sich um begeisterte Leser der Bücher von Anja Jonuleit. Sie wollten die Autorin live erleben, in Kontakt zu ihr kommen, und sie bekamen an diesem Abend reichlich viel geboten. Anja Jonuleit las flüssig und klar artikuliert aus ihrem Buch „Kaiserwald“. Sie betonte und akzentuierte spürbar, aber keineswegs theatralisch. Dramatisches kommt in ihren Büchern zwar vor, die sie selbst als eine Mischung von Familiengeschichte und Thriller bezeichnete.

Doch die Autorin bleibt eher beobachtend und analysierend, wahrt eine kritische Distanz, wiewohl sie sich sehr dafür interessiert, wie es ihren Figuren ergeht. Für Anja Jonuleit mag gelten, was der Schriftsteller Max Frisch einmal von sich behauptete: Er mache Erfahrungen fast ausschließlich beim Schreiben. Mehrfach während der Lesung erzählte Anja Jonuleit, dass sie sich beim Schreiben in Bereiche vorwage, die sie nicht kenne, um zu erfahren, wie sich das anfühle. Es sei spannend beim Schreiben zu erleben, was passiere, wenn am Deckel gezerrt werde, der Geheimnisse unter Verschluss halte.

Sich berühren lassen und Klarheit finden

Es sei beim Schreiben aufregend zu erfahren, wie es demjenigen ergehe, der eine fremde Identität vortäusche. Das mag am Erfolg von Anja Jonuleit als Autorin stark beteiligt sein: Hier schreibt nicht jemand über etwas, das er gut kennt. Hier schreibt jemand, der Neuland betritt, der sich berühren lassen und zugleich Klarheit finden möchte, was da passiert. Dieses Hin und Her begleitet bei Anja Jonuleit den Schreibprozess vom Anfang bis zum Ende.

Den ersten Impuls für den Roman „Kaiserwald“ bekam die Autorin, als sie das russische Viertel von Riga besuchte. Die Bauart der Häuser, ihr Eindruck von den wie ausgestorben wirkenden Straßen bei einsetzender Dämmerung und Schneefall, das sei, so berichtete sie, wie ein Blick in die alte Sowjetunion gewesen. Eine solche Stimmung, eine solche Stadt sollte in ihrem nächsten Roman eine zentrale Rolle spielen.

Anja Jonuleit recherchierte in Riga

Anja Jonuleit reiste ein zweites Mal nach Riga und ließ sich viel Zeit für Recherchen. Das Thema, eine unter mysteriösen Umständen verschwundene Frau und eine reiche Familie, die das Geheimnis gewahrt haben möchte, kristallisierte sich heraus. Aus vier personalen Perspektiven erzählt Anja Jonuleit den Roman. In jede Figur und ihre Erfahrungen muss sie sich hineinfinden. Sie schreibe, so berichtete sie über ihr Schreibverfahren, jede Perspektive weitgehend separat fertig und beginne dann, aus den Erzählsträngen einen Zopf zu flechten. Das sei in der Regel die schwierigste Phase im dynamischen Entstehungsprozess des Romans. Das fertige Buch besteht schließlich aus vielen Einzelsequenzen, wechselt fortwährend Perspektiven und Zeitzonen.

Das macht die Lektüre nicht einfach, aber sehr abwechslungsreich und spannend. Jeder Abschnitt endet mit einer offenen Frage, die der Leser im Fortgang der Geschichte beantwortet haben möchte. Der Besucher der Krumbacher Lesung musste die Spannung aushalten, denn Anja Jonuleit ließ sich nicht aus der Reserve locken, zu viel zu verraten. Das dürfte gewirkt und ihr ein paar neue Leser gesichert haben.