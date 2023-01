Welche neuen Events es beim Krumbacher Schützenbund gab

Die Angebote des Krumbacher Schützenbundes rund um die Weihnachtstage stießen auf eine gute Resonanz. Welche Möglichkeiten es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab.

Nach der langen Umbauphase und den schwierigen Zeiten lud der Schützenbund seine Mitglieder zu neuen Events rund um die Weihnachtstage. Diese wurden auch zahlreich angenommen. Es wurde mit dem Bogen auf Christbaumkugeln geschossen. Wo sich so mancher Luftgewehrschütze schon abmüht, ist es mit dem Bogen noch schwieriger. Aber die Kugeln wurden getroffen und die Teilnehmenden hatten ihren Spaß dabei.

Das war der vordergründige Gedanke des Zweiten Schützenmeisters Peter Flachsländer, der die Aktionen geplant hat. Nebenbei kam die Geselligkeit nicht zu kurz. Da nach dem Umbau des 25-Meter-Standes das Kegelschießen nicht mehr möglich ist, wurde nun etwas Neues versucht. Jetzt wurde mit der Sportpistole auf Wurfscheiben geschossen, die vom Wurfscheibenschießen bekannt sind. Diese wurden vor der Scheibenaufhängung über einen Draht aufgehängt.

Jeder Teilnehmende musste drei Scheiben treffen

Es wurden sechs Stück aufgehängt, wobei anschließend jeder Teilnehmende drei Scheiben zu treffen hatte. Dieser Wettkampf wurde als Duell im Doppel-K.-o-System durchgeführt. Der Teilnehmende, der im Duell als Erster seine drei Scheiben getroffen hatte, kam eine Runde weiter. Hierbei mussten die Aufsichten zusätzlich ein Auge auf die Scheiben werfen, da immer wieder Scheiben nicht gebrochen sind, sondern nur durchschossen wurden und das ebenfalls als Treffer gewertet wurde.

Lob gab es auch für das Ambiente

Diesen Wettkampf gewann am Ende Alexander Thalhofer vor Thomas Scheider, nach einem spannenden Finale. Stefanie Sperlich hat jeweils mit ihrer Crew den Gastraum in ein gemütliches Vereinsheim verwandelt und für das leibliche Wohl gesorgt. Die Teilnehmenden waren nach diesen Veranstaltungen begeistert und voll des Lobes, auch für das Ambiente. Es wird auch im neuen Jahr wieder mehrere Veranstaltungen in jedem Bereich und jeder Altersgruppe geben. (AZ)