Welche neuen Möglichkeiten es in der evangelischen Kirche gibt

Der Altarraum der Krumbacher Evangeliumskirche wird zu einem besonderen Raumerlebnis. Die umfassende Renovierung fand jetzt ihren feierlichen Abschluss.

Zwei ganz unterschiedliche Witterungsverhältnisse am Wochenende charakterisierten symbolisch den Werdegang der Renovierung der Evangeliumskirche: Der verregnete Samstag die lange und schwierige Phase des Bauabschnitts mit den damit verbundenen improvisierten Ausweichmöglichkeiten und dann strahlender Sonnenschein am Sonntag beim festlichen Eröffnungsgottesdienst. Es war der feierliche Abschluss eines für Krumbach bedeutenden Projekts.

Friedrich Widmann an der Orgel, die ebenfalls erstmals wieder bespielbar war, begleitete den Einzug von Pfarrer Eugen Ritter mit Michael Launhardt, Prädikant und Vertrauensmann der evangelischen Gemeinde Krumbach, Lektoren und weiteren Kirchenvorstandsmitgliedern in das Gotteshaus. „Es tut gut, dass ihr alle da seid und den Weg an den Rand der Diakonie gefunden habt“, hieß Pfarrer Eugen Ritter die Ehrengäste aus Politik, Kirche und Gesellschaft sowie an der Renovierung beteiligte Firmenvertreter und natürlich die vielen Besucher willkommen.

Die evangelische Kirche in Krumbach "braucht das Licht der Menschen"

Nach einleitenden Gebeten und dem Gemeindelied „Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn....“ stimmte Prädikantin und Religionspädagogin Marion Dinger mit einem Gebet auf den Gottesdienst ein. Die gelungene Renovierung gab Pfarrer Ritter in seiner Predigt Anlass zu großer Begeisterung, denn „unsere Kirche hat durch die Arbeit der Handwerker sehr gewonnen. Jetzt fühle ich mich in ihr mehr wohl als früher“.

Mit ausschlaggebend sei primär die tolle Beleuchtung, die er mit einem Knopfdruck auf die Fernbedienung vorführte. Er blickte zurück auf den Beginn seiner pastoralen Tätigkeit in der Evangeliumskirche, wo schon damals die gesamte Elektrik im Argen lag. „Aber jetzt geht uns ein Licht auf, ein Traum, einstellbar für meditative Abendgottesdienste, beim Singen mehr Licht, beim Beten weniger für besinnliche Atmosphäre. Und erst der Altarraum, ein Raumerleben, eine Schönheit“. Zusammen mit den anderen Komponenten der Renovierung fühle sich alles so schön an. Genau dieses Gefühl stehe im Hintergrund des Psalmverses „Wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten umsonst die daran bauen“. Das schöne Innengebäude, das durch die Lichter noch festlicher strahlt, brauche das Licht der Menschen, das Gebäude wolle belebt sein.

Die Evangeliumskirche in Krumbach ist innen renoviert worden. Im Jahr 2023 soll auch eine umfassende Außenrenovierung stattfinden. Foto: Annegret Döring

Aber hier gäbe es Bedenken, denn „zwar eine schöne Kirche – aber da sind zu wenig drin“. Ritter motivierte die Gläubigen mit dem Vergleich zu einem Hausbau als den Bau einer Familie, als Bild für eine Familiengründung. Bei einer geringen Anzahl von Menschen stelle sich die Frage, was ist aus der Großfamilie Gottes geworden? Es stelle sich weiter die Frage, ob tatsächlich – traditionell formuliert – der Gottesdienst realistisch noch das Zentrum der Gemeinde sei. Doch Ritter entgegnete: Ist das nicht auch eine Familienform von Kirche, wenn Menschen sich in den Raum der Kirche begeben um zu musizieren, wenn in den letzten Jahren aufblühender Diakonie, die in Pflege und Haushaltshilfe 150 Menschen erreicht, ein missionarisches Potenzial entsteht, wenn Menschen im Rahmen der Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) Beratung und Hilfe suchen und finden oder ist eine evangelische Kita nicht eine Form von Kindergottesdienst in dem evangelische Prägung sich installiert? „Diese Fragen werden wir uns im Kirchenvorstand, in der Gottesdienstgemeinde, im Diakonieverein, in allen Gruppen und Kreisen stellen. Wir werden über ein Konzept des Gottesdienstes im Alltag denken müssen – nach Gottes Willen fragen müssen – für eine Zukunft der Evangelischen Kirche Krumbach.

Lesen Sie dazu auch

Musik mit einem besonders festlichen Gepräge in der Evangeliumskirche

"Doch dass Gott wirkt – das ist unsere Glaubensüberzeugung“, so Ritter abschließend. Seine Segensworte beschlossen den Gottesdienst, den Günter Heigenmoser an der Orgel musikalisch ausklingen ließ. Extra von der Gesang- und Bühnenschule aus Aitrach reisten Angelika Maier mit ihrem Gesangspartner vom landesweit bekannten Showensemble „Joy of Voice“ an und gaben mit Duett-Darbietungen, wie „Halleluja“, „Mein Ziel“ und „O Happy day“ der Feierstunde ein besonders festliches Gepräge. Die Kirchenbesucher bedachten die Vorträge mit lang anhaltendem Beifall. Beim anschließenden Stehempfang gab es viele Möglichkeiten zu einer angeregten Unterhaltung.