Krumbach

vor 16 Min.

Welche Straßen in Krumbach saniert werden

Plus In Krumbach gibr es in diesem Jahr zwei große Straßenprojekte. Eines wird bald fertig, das andere steht noch am Anfang.

Von Piet Bosse

In Krumbach gibt es in diesem Jahr ein großes Straßenprojekt. An der Danziger Straße im Nordosten der Stadt sollen 2022 die Bagger anrücken. Wie genau die Sanierung abläuft, und wie viel das Vorhaben kostet, weiß Stadtbaumeister Björn Nübel aber noch nicht im Detail. "In Kürze erfolgen Absprachen mit den Anliegern", sagt er. Die Danziger Straße ist aber nicht die einzige Baustelle, weil auch im Moment in Krumbach Bau- und Sanierungsprojekte laufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

