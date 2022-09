Welche Straßen zwischen Krumbach und den Ortsteilen erneuert werden

Plus Eine wichtige Rolle spielt die Verbindung zwischen dem Schul- und Sportzentrum und Niederraunau. Getestet werden soll ein neues Sanierungsverfahren.

Risse, Schlaglöcher: Einige Straßen zwischen Krumbach und den Ortsteilen sehen in der Tat nicht gut aus. Die Stadt Krumbach möchte sie im Laufe der kommenden Jahre erneuern. Im Mittelteil saniert werden soll die Verbindungsstraße vom Schul- und Sportzentrum nördlich des Mühlbergs nach Niederraunau.