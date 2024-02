Krumbach

Wenn eine Basstrompete und ein Bombardon den Krumbacher Takt angeben

Plus Beim Krumbacher Nostalgieball wird heuer zu Blasmusik anno 1924 getanzt. Die musikalische Rarität war vor einem Jahrhundert nicht nur in Berlin beliebt.

Prickelnder Alkohol in rauen Mengen, elegant gekleidete Damen und ausufernde Feste – das Nachtleben der goldenen Zwanziger ist immer noch legendär. Nicht nur in Berlin, sondern auch im Landkreis Günzburg wurde ordentlich gefeiert. Den besonderen Flair der Zeit holt Christoph Lambertz, Leiter der Volksmusikberatungsstelle, ein Jahrhundert später in den Krumbacher Stadtsaal zurück. Doch die Tanzmusik, wie sie in Bayern vor 100 Jahren typisch war, hat wenig mit dem Berliner Jazz und Charleston zu tun.

Die musikalische Reise, aufgeführt beim Krumbacher Nostalgieball, wird sozusagen als ein „nachträgliches Geburtstagsständchen“ für den Stadtsaal (1923) gespielt. Aus diesem besonderen Anlass heraus tat sich Christoph Lambertz mit Dagmar Held, der Leiterin des Archivs für Volksmusik, zusammen, um die haufenweisen Material-kisten nach originalen Blechmusiksätzen zu durchsuchen. Nicht so einfach, wie das volle Archiv zunächst vermuten lässt: Einzelne Lieder sind viele vorhanden, aber kaum ganze Sätze. War das Programm herausgesucht, musste Lambertz die Notenhandschriften noch transkribieren: "Von den handschriftlichen Blättern kann heutzutage keiner mehr spielen. Daher musste ich alle sieben Stücke auf dem Computer umschreiben."

