Krumbach

Wenn sich Bahnschranken einfach nicht mehr öffnen: Brennpunkt Krumbach?

Plus Viermal musste die Krumbacher Polizei heuer ausrücken, da der Verkehr an den Bahnübergängen buchstäblich beschränkt war. Skurril dabei: Dies ereignete sich nur in Krumbach.

Dass es bei der Deutschen Bahn häufig länger braucht, überrascht wohl niemanden. Immerhin kam vergangenes Jahr fast jeder dritte Fernverkehr-Reisende verspätet an. Doch dass die Bahn nun auch für Staus auf den Krumbacher Straßen sorgt, ist ungewöhnlich. Schon viermal wurde die Polizei in diesem Jahr an einen Bahnübergang in Krumbach geordert, da sich die Schranke nicht mehr öffnete. Die Folge: Verkehrsstau. Diese Art Einsatz gab es 2024 bisher nirgendwo sonst im Landkreis Günzburg. Was ist da los in Krumbach?

Der Bahnübergang an der Babenhauser Straße in Krumbach mit geschlossenen Schranken. Foto: Annegret Döring (Archivbild)

Zuletzt war es die Schranke an der Nattenauser Straße, die sich am 24. April über eine Stunde nicht mehr öffnete. Für kleinere Autos mochte dies kein größeres Problem darstellen, für Lastwagen jedoch schon. Die großen Fahrzeuge können laut Angaben der Polizei nicht einfach wenden – es kam zu einem "Knoten". Zuvor rückte die Krumbacher Polizei seit Jahresbeginn drei weitere Male aus, um einen Verkehrsstau aufgrund einer geschlossenen Bahnschranke aufzulösen. Der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Christian Lindstedt, teilt mit, dass es sich dabei zweimal um die Bahnübergänge in der Bahnhofstraße und einmal um die Ulmer Straße gehandelt habe.

