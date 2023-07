Wer warf einen Stein gegen eine Standuhr in Krumbach?

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in Krumbach. Außerdem sucht sie Zeugen für die Tat in der Talstraße.

Im Zeitraum von Freitag, 21. Juli, um 14.30 Uhr bis Sonntag, 23. Juli, um 11 Uhr wurde eine Standuhr in der Talstraße in Krumbach beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter warf vermutlich einen Stein gegen die Standuhr, wodurch die Scheibe der Uhr zerbrach. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro, so die Polizei. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)