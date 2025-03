Werke von Erika Demmeler werden für einen guten Zweck verkauft

In der Galerie am Wasserschloss in Krumbach haben Interessierte am Wochenende die Möglichkeit, Bilder von Erika Demmeler zu erwerben. Die Werke von Erika Demmeler wurden von Martina Unglert und Klaus Hank gespendet, der Erlös aus dem Verkauf geht zu 100 Prozent an den Hospizverein Krumbach. Erika Demmeler begann ihr künstlerisches Wirken bei Alfred Hennings. Brigitte Schuster war über 35 Jahre ihre „Malfreundin” und hat die Ausstellung vorbereitet. Ulli und Karlheinz Schoblocher haben sich bereiterklärt, die Werke zu präsentieren. Der Verkauf findet statt am Freitag, 21. März, von 11 bis 18 Uhr, sowie am Samstag, 22. März, 14 bis 18 Uhr und Sonntag, 23. März, 11 bis 16 Uhr. (AZ)

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wasserschloss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Benefizaktion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis