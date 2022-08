WhatsApp-Betrug im Raum Krumbach hat keinen Erfolg

Im Raum Krumbach wollten Unbekannte über WhatsApp-Nachrichten Geld von zwei Personen ergaunern – mit einer inzwischen beliebten Betrugsmasche.

Über den Nachrichtendienst WhatsApp haben Betrüger bei zwei Personen aus dem Raum Krumbach versucht, an Geld zu kommen. Die vermeintlichen Opfer erkannten den Betrug und meldeten sich am Dienstag bei der Krumbacher Polizeiinspektion. In beiden Fällen gaben sich die Täter als Kinder der Personen aus und teilten ihnen mit, dass sie ein neues Telefon oder eine neue Nummer hätten. Sie schrieben, sie seien in einer Notlage und bräuchten Geld, um Rechnungen zu begleichen.

Laut Polizei ist dies mittlerweile eine gängige Betrugsmasche. Sie empfiehlt, bei Nachrichten misstrauisch zu sein und die bekannten Nummern der Kinder zu kontaktieren, der Chatverlauf solle hingegen nicht gelöscht werden. Bei Verdachtsmomenten sollen sich Geschädigte an die Polizei wenden und außerdem Freunde und Verwandte über die Betrugsmasche aufklären. (AZ)