Krumbach

vor 50 Min.

Wie das Thema Armut auch Krumbach betrifft

Eine Leine mit ehrenamtlichen Tätigkeiten, die auch gegen Armut helfen, soll es wieder beim Frühlingsfest in Krumbach geben. Freiwillige Helfer sollen so gewonnen werden.

Plus Armut ist längst kein Problem mehr, das es nur in Großstädten gibt. Welche Hilfe Betroffene in Krumbach bekommen und wie man selbst helfen kann.

Von Sandra Haupt

Die Lebensmittel sind teurer, die Mietpreise ebenfalls und auch die Heizkosten machten vielen im letzten Winter Sorgen. Der Winter ist nun zwar vorbei, doch auch in Krumbach haben diese Krisen Spuren hinterlassen. Immer mehr Menschen in Krumbach und Umgebung sind von Armut betroffen. Marc Hettich vom Quartiersmanagement Krumbach und Heike Feßler vom Familienstützpunkt Krumbach berichten von der aktuellen Lage und auch von den Schwierigkeiten der Beratungsstellen.

„Armut ist ein Thema in Krumbach“, sagt Hettich vom Quartiersmanagement Krumbach. So merke man die Krisen der letzten Zeit deutlich, sagt er. Besonders die Energiekrise habe viele Menschen getroffen, die bereits zuvor mit der Armut zu kämpfen hatten. „Bei Familien, denen es vorher schon finanziell nicht so gut ging, hat sich die Lage zugespitzt“, sagt auch Heike Feßler vom Familienstützpunkt Krumbach. Hier sei unter anderem die Betreuungsnot in Kitas ein Problem, wie Feßler berichtet. Das treffe besonders Alleinerziehende, die auf eine Betreuung angewiesen seien, um Vollzeit arbeiten zu können. So stoßen arme Familien oft an ihre Belastungsgrenze. Auch die Krumbacher Tafel habe deutlich mehr Zulauf als noch vor ein paar Jahren, berichtet Hettich. „Der Bedarf wächst“, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen