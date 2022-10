Wie die Krumbacher Realschule zur "Klimaschule" werden will

Plus Die Krumbacher Realschule hat in einer Auftaktveranstaltung das Projekt "Klimaschule" auf den Weg gebracht mit dem Ziel, klimaneutral zu werden.

Die Realschule Krumbach will „Klimaschule Bayern“ werden. Mit einer bemerkenswerten Auftaktveranstaltung hat die Schulfamilie der Krumbacher Bildungseinrichtung den Start des vom Land Bayern initiierten Umwelt-Projekts freigegeben und das Ziel der gewünschten Zertifizierung mit klarem Blick in erreichbare Nähe gerückt. Die von Hedwig Fraas von der erweiterten Schulleitung betreute und organisierte Feier, eingebunden und durchsetzt mit Darbietungen verschiedener RS-Chorklassen punktete mit Bestnoten durch themenbezogene Beiträge, gestaltet von Schülerinnen und Schülern, die – um im Schulbild zu bleiben – mehr als eine „lobenswerte Fleißarbeit“ ablieferten.