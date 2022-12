Umfrage: Gehen Sie gern auf Christkindlmärkte und Weihnachtsfeiern?

Der Countdown zum Weihnachtsfest läuft. Nur noch eine Woche ist es bis Heiligabend. Wir befragten in Krumbach Passanten dazu.

In einer Woche ist Heiligabend. In der Adventszeit finden viele Weihnachtsmärkte in der Umgebung oder auch Adventskonzerte statt. Bei einem Besuch kann man sich schon auf das Weihnachtsfest einstimmen. Die von uns befragten Passanten und Passantinnen in der Krumbacher Innenstadt gehen die Adventszeit eher ruhig an. Einige gehen auf Weihnachtsmärkte oder besuchen Weihnachtsfeiern, andere wiederum meiden noch größere Menschenmengen aus Gesundheitsgründen und gehen lieber einfach nur spazieren.

Gernot, 79, und Herta, 78, Gewinner, Krumbach Foto: Elisabeth Schmid

Gernot, 79, und Herta Gewinner, 78, Krumbach: "Wir gehen eigentlich nicht zu den vorweihnachtlichen Veranstaltungen. Ich und mein Mann gehen lieber spazieren und genießen die Natur. Ab und an, wenn es sich ergibt, besuchen wir einen Weihnachtsmarkt. Wir freuen uns aber sehr auf Weihnachten, da trifft sich die Familie. Unsere Tochter lebte lange in Amerika, jetzt ist sie wieder in Deutschland. Vielleicht besucht sie uns."

Anita Ruchti. 67, Neuburg/Kammel Foto: Elisabeth Schmid

Anita Ruchti, 67, Neuburg/Kammel: "Ich besuche gerne die Weihnachtsmärkte in der Umgebung. Das gefällt mir. Auch bei Weihnachtsfesten und Veranstaltungen bin ich dabei. An Weihnachten kommt die Familie zusammen, diesmal bin ich mit Kochen dran. Meine Geschwister und ich wechseln uns jährlich ab. Ich würde auch gerne auf Konzerte gehen. Allerdings fahr ich nicht so gern im Dunkeln Auto."

Peter Husty, 44, Billenhausen Foto: Elisabeth Schmid

Peter Husty, 44, Billenhausen: "Ich gehe gerne auf Adventsfeiern, wenn welche stattfinden. Ab und zu gehe ich auch auf Weihnachtsmärkte. Früher bin ich gerne in die Städte gefahren, zum Beispiel nach Augsburg auf den Weihnachtsmarkt. Das war immer sehr schön. Jetzt mache ich nicht mehr so viel und bleibe lieber daheim. Aber natürlich freue ich mich auf Weihnachten."

Roswitha Schneider, 70, Waltenhausen Foto: Elisabeth Schmid

Roswitha Schneider, 70, Waltenhausen: "Ich meide noch die Menschenmengen wegen der Corona-Gefahr. Ich bin da einfach noch vorsichtig. Selbst im Supermarkt trage ich oft meine Maske. Weihnachten wird endlich wieder mit der Familie gefeiert, das war ja zwei Jahre nicht möglich. Und an Silvester geht es zum Wintercampen mit Freunden, das wird toll.

